Lernwerkstatt Wien West: "Wir sind der Bildungsdirektion egal"

Die Eltern, Schülerinnen und Schüler Volksschule Lernwerkstatt Wien West haben sich mit weiteren Unterstützern vor dem Ministerium am Minoritenplatz versammelt, um ihrem Unmut über die kommende Standortverlegung von Hernals nach Ottakring Ausdruck zu verleihen. Ein funktionierender inklusiver Standort werde aufgelöst, so die Versammelten.

Die Lernwerkstatt, eine Schule mit sonder- und sprachheilpädagogischem Schwerpunkt, soll schrittweise über mehrere Jahre an einen neuen Standort in die Panikengasse im 16. Bezirk umsiedeln. Betroffene orten darin eine "Ausdünnung" der Schule.

"Die Schule wird verlegt, nicht geschlossen. Der neue Standort bietet mittelfristig die Möglichkeiten des Ausbaus an sprachheilpädagogischen Plätzen. Gleichzeitig gibt es einen dringenden Bedarf an Schulplätzen für körperbehinderte Kinder, die nur an spezifischen Standorten geschaffen werden können", begründet die Bildungsdirektion (MA 56) die Entscheidung.

Klärendes Gespräch

"Ich stehe hinter dieser Entscheidung, weil wir nur so dem steigenden Bedarf an Schulplätzen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen gerecht werden können. Der Standort in Hernals bleibt erhalten und wird künftig gezielt für die Förderung körperbehinderter Kinder genutzt. Unser Ziel ist eine zukunftssichere, inklusive Bildungslandschaft für alle Kinder“, so Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) auf KURIER-Nachfrage. Sie habe zum Austausch eingeladen, um die Notwendigkeit der Umsiedlung zu besprechen.