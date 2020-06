Polizeihunde auf Räuberjagd

Chefinspektor Franz Knabl und weitere Kollegen beantworteten geduldig die neugierigen Fragen. „Für die Kinder ist das unheimlich spannend, sie können hier bei kindergerechten Spielen vieles ausprobieren“, sagt Knabl. Seine vierbeinige Partnerin „Chili“ machte sich ebenfalls beliebt.

Zwischen Hüpfburg und Kinderschminken konnten Buben und Mädchen hautnah erleben, was ein Polizist macht. Die neunjährige Lisa findet schon Gefallen am Beruf: „Ich will auch einmal Polizistin werden, das ist wirklich aufregend.“

Am 3. und 24. August gibt es im Rahmen des Ferienspiels weitere Möglichkeiten, die Flugpolizei bzw. WEGA kennenzulernen.