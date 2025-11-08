Im Schatten des Heumarkts: Wiener Eislaufverein öffnet heute

Zwei Wochen später als es viele Wienerinnen und Wiener gewohnt sind, eröffnet der Wiener Eislaufverein am heutigen Samstag seine Türen. Bereits zum zweiten Mal hintereinander musste der Saisonstart nach hinten verschoben werden. Grund dafür ist der Klimawandel.

Traditionell wurde in der vorletzten Oktoberwoche eröffnet, sagt Thomas Meixner, Präsident des Eislaufvereins. Das spielt sich jetzt aber nicht mehr, es ist zu warm.

„Theoretisch könnten wir immer Eis machen“, sagt Meixner. Praktisch aber würden die Energiekosten ins Unermessliche steigen. Außerdem würden die Eisläufer bei warmem Wetter lieber „in den Park gehen und Schmetterlinge beobachten.“ Events statt Eis Dass der Betrieb überhaupt weiterhin möglich ist, sei schon ein Glück, sagt Meixner. Auf vielen anderen Plätzen – etwa jenem in Mödling, der KURIER hat berichtet – wird das Kunsteis aus finanziellen Gründen für immer abgetaut. Der Wiener Eislaufverein aber bleibe finanzierbar, sagt Meixner. Allerdings nicht allein durch die begeisterten Eisläufer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Pakugraphy/WEV 240.000 Besucher fanden 2024 ihren Weg zum Wiener Eislaufverein.

Saniert wird nur bei Bedarf Maßgeblich zum Erfolg trägt die Bespielung des Areals im Sommer bei – und zwar seit Jahrzehnten. Was früher die „Heumarkt-Catcher“ waren, sind heute Basketball-Events und der Wiener Opernsommer. Von den Mieteinnahmen profitiert der Eislaufverein. „Das erleichtert unseren Betrieb enorm“, sagt Meixner. „Wir haben das Glück, dass wir mit diesen Einnahmen alle Sanierungen, die anfallen, stemmen können.“ Zumindest die Kleineren. So wurden heuer zum Beispiel die Kabine der Eishockeymannschaft neu gemacht, ein neuer LED-Screen angebracht oder das Kanalsystem erneuert. Bei Letzterem gab es im Sommer einen Schaden, sagt Meixner. Saniert werde aber wirklich nur bei Bedarf.

Gröbere Arbeiten Denn eigentlich stünden gröbere Arbeiten ins Haus: „Der Platz ist merklich in die Jahre gekommen“, sagt Meixner. Die Fenster müssten erneuert werden, die Garderobe für Tagesgäste modernisiert, um nur einige zu nennen. Diese – doch umfangreicheren – Investitionen werden derzeit aber verschoben. Denn das Areal des Wiener Eislaufvereins ist nämlich von dem (weiter unsicheren) Hochhausprojekt am Heumarkt betroffen. Sollte das Projekt umgesetzt werden, würde der Eislaufverein eine neue Heimstätte bekommen. Entscheidung steht aus Die Entscheidung, ob am Heumarkt tatsächlich gebaut wird, steht noch aus. Der Eislaufverein „dümpelt weiter dahin“, sagt Meixner. Er wünscht sich eine Entscheidung. „In Wahrheit, ich kann es nicht anders sagen, egal in welche Richtung. Dann wissen wir, ob wir investieren können oder nicht.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Pakugraphy/WEV Ab 9 Uhr können Eisläufer bei gratis Eintritt aufs Eis.