Wiener Donauturm nach Umbau wieder geöffnet

Neues erwartet die Besucher auch auf den beiden Aussichtsplattformen. Interaktive Panorama-Screens geben in acht Sprachen Auskunft über die umliegenden Sehenswürdigkeiten. Mittels Touchfunktion kann ganz nah an die Attraktionen herangezoomt werden. Die Bildschirme findet man sowohl auf der Outdoor- als auch auf der Indoor-Terrasse des Turms. "Früher hat man in Fernrohre einen Schilling eingeworfen und hat dann versucht, irgendetwas zu sehen. Jetzt kann man mit diesen großen Screens wirklich den Blick vertiefen und auch noch etwas über die Geschichte der Gebäude in Erfahrung bringen", sagte Eichinger. Die Bungee-Jumping-Rampe wurde im Zuge des Umbaus übrigens abgebaut. "Das passt nicht zu unserem Konzept", sagte Pich.

Gewartet werden muss noch auf den Gastgarten und das Bierlokal am Fuß des Turms. Sie hätten eigentlich im Frühsommer eröffnet werden sollen, derzeit laufen allerdings noch die nötigen Behördenverfahren. Ein Rohbau wurde bereits neben dem Foyer errichtet, der Zubau soll das "Donaubräu", ein weiteres Cafe und einen Souvenirshop beherbergen. Er soll im Herbst fertiggestellt werden, sagte Architekt Eichinger.