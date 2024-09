Wiener Donaukanal: Vier Männer mit Messern und Stangen verletzt

Vier Männer sind Sonntagfrüh am Donaukanal in der Wiener Innenstadt von einer Gruppe Unbekannter mit Messern und Eisenstangen teils schwer verletzt worden. Das Ergebnis der Auseinandersetzung waren unter anderem Stichverletzungen an Armen und Beinen sowie eine Platzwunde am Kopf, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Verletzten sind 18, 20, 28 sowie 31 Jahre alt. Zu den vermutlich fünf Tätern fehlte noch jede Spur, Einvernahmen von Opfern und Zeugen waren noch ausständig.