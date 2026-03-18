Wiener Derby: Fünf Diversionen und die Frage nach dem Doppelgänger

Zwei Typen von Männern saßen am Dienstag auf der Anklagebank des Wiener Landesgerichts für Strafsachen: Zum einen jene mit eingezogenem Kopf, auf den Boden blickend, ohne Vorerfahrung vor Gericht. Und zum anderen, die Lässigen, die Entspannten. Die sich streckten und gähnten, die die Situation offensichtlich kennen. Alle verbindet eines: Sie waren am 22. September 2024 beim Wiener Derby zwischen Rapid und Austria und den anschließenden Ausschreitungen zugegen.

Nachdem bereits am Montag, wie berichtet, die Verfahren gegen acht Angeklagte diversionell erledigt wurden, endete das Verfahren am Dienstag für fünf weitere mit einer Diversion. Sie alle waren strafrechtlich bisher nicht in Erscheinung getreten und zeigten sich vor Gericht geständig und reumütig. Die Erklärungen klangen alle sehr ähnlich. „Ich bin einfach mitgegangen“, sagte einer, er sei „von der Masse mitgerissen“ worden, ein anderer.

Alle fünf müssen nun 150 Euro Verfahrenskosten sowie jeweils 50 Euro symbolische Schadensgutmachung an den SK Rapid und an einen verletzten Polizisten zahlen, die sich als Privatbeteiligte dem Verfahren angeschlossen hatten. Zudem fassten sie ein zweijähriges österreichweites Stadionverbot aus (von der Liga gibt es sogar noch längere Platzverbote). Wird den Auflagen Folge geleistet, gelten die fünf Männer nach wie vor als unbescholten. Mehrere Vorstrafen Für die zweite Gruppe an Männern, nämlich mit Erfahrung auf der Anklagebank, war das Verfahren nicht so schnell erledigt. Vier der Anwesenden sind nämlich bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten. Einer davon, ein 30-Jähriger mit fünf einschlägigen Vorstrafen beteuert, dass er mittlerweile ein auferlegtes Anti-Gewalt-Training mache und dieses auch freiwillig fortführen möchte. Nach dem Vorfall im September 2024 sei er kurz vor der Scheidung gestanden. Seine Frau habe ihn vor die Wahl gestellt: „Entweder Fußball oder Familie“, sagt er. Er sei damals nicht so reif gewesen wie jetzt, beteuert er. Erst kürzlich aber hat es wieder einen Vorfall mit der Schwester gegeben, sagt die Richterin. Ausgeführt wird dies nicht.