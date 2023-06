Nächster Schritt für das "Wiener Bildungsversprechen“

Gestartet wurde mit vier Volks- und sechs Mittelschulen in der Leopoldstadt, Margareten, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring und der Brigittenau, an denen es viele Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache und Eltern mit geringer Bildung gibt und die aus Sicht der Schulqualitätsmanager besonders geeignet sind. Im Herbst kommen zwölf weitere Standorte dazu, auch ein dritter Durchgang ist bereits geplant. Die Teilnahme an dem Programm ist freiwillig.

Kritik an dem Programm kam von der FPÖ, Bildungssprecher Maximilian Krauss sprach vom „nächsten sauteuren Flop" Wiederkehrs. „Wenn 500 Kinder und Jugendliche zumindest teilweise von der Schule suspendiert werden, es Schulklassen gibt, in denen 90 Prozent nicht Deutsch als Muttersprache haben und in einigen Wiener Bezirken 25 Prozent der Schüler keinen Pflichtschulabschluss machen, dann ist Feuer am Dach", so Krauss in einer Aussendung.