Wiener Baustellensommer: "Diese Baustelle wird der Hammer"

Ab kommenden Montag müssen viele Autofahrer in Wien wieder mentale Stärke beweisen: Seit Montag ist eine Spur am Ring abschnittsweise zwischen Stadtpark und Urania gesperrt. Im heuer ohnehin schon Baustellen-geplagten Westen der Stadt wird für zirka drei Wochen eine Sperre des Äußeren Neubaugürtels für massive Verkehrsbehinderungen sorgen. „Diese Baustelle wird der Hammer, das ist klar. Die Arbeiten werden aber nur zweieinhalb bis drei Wochen dauern. Mein Appell an die Autofahrer ist, den Bereich wenn möglich großräumig zu umfahren“, sagt Baustellenkoordinator Peter Lenz. Den Termin der Bauarbeiten haben übrigens die Heavy-Metal-Band Judas Priest und Schmuse-Sänger Justin Timberlake zu verantworten, wie Lenz erklärt: „Wir haben darauf geachtet, die Bauarbeiten zwischen diese zwei Konzerte in der Stadthalle zu legen, weil mit einem großen Fan-Ansturm zu rechnen ist. Außerdem sind diese Wochen erfahrungsgemäß die verkehrsschwächsten des Jahres.“

Peter Lenz wird die Arbeiten ab Montagfrüh überwachen und beispielsweise bei Markierungen nachbessern. Dieses Vorgehen hätte auch schon bei der nächsten Großbaustelle der Stadt zu einer Entspannung der Verkehrssituation geführt: „In der Hadikgasse gab es große Probleme. Mittlerweile hat es sich aber eingespielt.“