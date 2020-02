Ein 46-jähriger Baggerfahrer hat am Mittwoch während seiner Arbeit in der Litfaßstraße in Wien-Landstraße eine mutmaßliche Weltkriegsbombe gefunden und die Polizei verständigt. Der Entschärfungsdienst transportierte die ungefähr 40 mal 15 Zentimeter große Panzergranate ab.

Menschen waren nicht gefährdet, berichtete die Polizei am Freitag.