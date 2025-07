Bäder in Wien könnten bald teurer sein - aber auch länger offen

Festgeschrieben ist der Ausbau der Bäder in der Bäderstrategie. Bis 2030 will die Stadt 115 Millionen Euro in die Errichtung von fünf Schwimmhallen und die Aufwertung von 30 bestehenden Standorten investieren. Einiges davon wurde bereits abgearbeitet, derzeit etwa wird eine Schwimmhalle im Simmeringer Bad errichtet. Die neuen Schwimmhallen für das Höpflerbad, das Laaerbergbad sowie in der Region Seestadt Aspern sind noch ausständig.

Zeitrahmen sprengen?

„Wir werden die Ziele der Bäderstrategie alle abarbeiten“, verspricht Czernohorszky. Er sage aber auch gleich dazu, so der Stadtrat, es könne sein, dass man nicht mit allen Zielen innerhalb der Periode fertig werde. Also das Zieldatum 2030 nicht einhalten könne.

Gleichzeitig will man in der aktuellen Legislaturperiode die Bäderstrategie 2040 erarbeiten.