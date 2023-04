Wiener attackierte Lebensgefährtin und verletzte 10 Tage altes Baby

Im Zuge eines Streits hat ein 28-Jähriger am Donnerstagabend in Wien-Donaustadt seine Lebensgefährtin mit verschiedenen Gegenständen attackiert und die 29-Jährige sowie deren Mutter (56) mit dem Umbringen bedroht. Die Polizei musste dem Österreicher sein Baby abnehmen und ihn gewaltsam festnehmen, berichtete die Exekutive am Freitag.

Als die Beamten gegen 17.30 Uhr in die Wohnung kamen, saß der Tatverdächtige mit seinem erst zehn Tage alten Sohn in den Armen auf der Couch. Der Mann wurde immer aggressiver und drückte das Baby fest an sich. Dennoch konnten sie ihn überwältigen und das Kind abnehmen.

Gegen den 28-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Das Baby und die 29-Jährige wurden mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht, auch zwei Polizistinnen erlitten leichte Blessuren.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)