Wiener Ankunftszentrum für Vertriebene aus Ukraine wechselt Standort

Das Ankunftszentrum der Stadt Wien für Vertriebene aus der Ukraine übersiedelt an einen kleineren Standort. Wie das Büro von Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag mitteilte, bewege sich die Zahl der neuankommenden Ukrainer derzeit auf einem niedrigen Niveau. Ab Sonntag wird das bisherige Notquartier Schlossberg in Hietzing als Ankunftszentrum Wien fungieren und damit den Standort im ehemaligen Biozentrum der Universität Wien in der Althanstraße am Alsergrund ablösen.