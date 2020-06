Wien: Zweiter Pickerlplan in der Schublade

Doch wieso führt man das Pickerl mühsam in einzelnen Bezirken ein, während in den Schubladen ein umfassenderes Modell schlummert? Maresch: "Weil das Modell erst in Brüssel freigegeben werden müsste, wir aber jetzt Lösungen brauchen. Und weil sich die SPÖ vorerst nicht auf ein Landesgesetz einlassen wollte."

Ob es auch das Amster­damer Modell ist, über das Rot-Grün bei einer etwaigen Volksbefragung abstimmen lassen würde? "Eine Entscheidung, was mit diesem Landesgesetz geschieht, kann nur von Bürgermeister Michael Häupl (SP) und seiner Stellvertreterin Maria Vassilakou ( Grüne) getroffen werden." Häupl sagte gestern: "Wenn eine gewisse Anzahl an Unterschriften vorliegt und eine Befragung ver­fassungsrechtlich unbedenklich ist, wird man reden müssen." Motto: Ball flach halten. Ebenso flach die Reaktionen der Bezirke: Sie reichen von "No comment" bis "Bevor nichts am Tisch liegt, kann man nicht reden".