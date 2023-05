Wien: Zwei Verletzte bei Eröffnung von Pop-Up-Store

Was als lustige Werbeaktion für die österreichische Streetwear-Marke "Rare Humans" geplant war, endete am Samstag mit zwei verletzten Jugendlichen. Bei der Eröffnung eines Pop-up-Stores in der Wiener Esterhazygasse (Mariahilf) kam es zu tumultartigen Szenen, als die jungen Leute versuchten in das Geschäft zu gelangen. Dort wurde gratis Kleidung der Marke angeboten.

Gegen Mittag waren plötzlich hunderte Leute in den Straßen rund um die Mariahilfer Straße unterwegs. Sie alle waren auf der Suche nach dem Pop-up-Geschäft. Die Firma hatte zuvor auf der Social Media-Plattform Instagram eine Schnitzeljagd angekündigt: "Nehmt was ihr wollt, nehmt so viel wie ihr wollt!", hieß es da.