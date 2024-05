Wien: Zwei Attacken auf Frauen innerhalb weniger Stunden

In Wien sind am Sonntag offenbar zwei Frauen von ihren Partnern misshandelt worden. In der Donaustadt soll ein 23-jähriger Staatenloser seine 24-jährige Partnerin mit einem Messer bedroht, sie geschlagen und an den Haaren gerissen haben.

In Favoriten trafen die Beamte in einer Wohnung auf eine 60-jährige Frau, die zahlreiche Blessuren am Körper aufwies. Der ebenfalls anwesende Mann wurde festgenommen. Vor seiner Festnahme zeigte sich der 54-jährige Verdächtige auch gegenüber der Polizei aggressiv. Als der Serbe aufgefordert wurde, die Wohnung zu verlassen, soll er einen Beamten mit dem Unterarm in das Gesicht geschlagen und einem weiteren Beamten gegen das Schienbein getreten haben.

Hilfe für von Gewalt Betroffene

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)