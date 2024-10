Blutüberströmt und Gegenstände mit NS-Symbolen: Randalierer sorgte für Aufsehen

Die Wiener Polizei ist Freitagabend in die Donaustadt gerufen worden, weil in Breitenlee ein Mann in seiner Wohnung randaliert hat. Mehrere Nachbarn riefen besorgt die Einsatzkräfte. Die Beamten fanden den 34-jährigen Wiener blutüberströmt im Badezimmer. Er dürfte flüssiges Ecstasy konsumiert haben. Ein in der Wohnung gelagertes Waffenarsenal und pyrotechnische Gegenstände wurden ihm sicherheitshalber abgenommen, so die Polizei am Nationalfeiertag.