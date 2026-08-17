Wiener aus Wohnung gerettet: E-Scooter-Akku geriet in Brand

Der Akku eines E-Scooters ist beim Laden im Eingangsbereich einer Wohnung in der Körnergasse in Wien-Leopoldstadt am Montagvormittag in Brand geraten. Der Bewohner des Apartments im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses konnte dieses nicht mehr verlassen und schrie am Fenster um Hilfe.

Die Berufsfeuerwehr befreite ihn per Schiebeleiter aus dem Haus. Der junge Mann wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht, hieß es am Montag in einer Aussendung der Feuerwehr.