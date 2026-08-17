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Wien

Wiener aus Wohnung gerettet: E-Scooter-Akku geriet in Brand

Der Bewohner schrie am Fenster um Hilfe, da er wegen des Feuers die Wohnung nicht mehr verlassen konnte. Er musste ins Spital.
17.08.2026, 16:11

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Wohnungsbrand

Der Akku eines E-Scooters ist beim Laden im Eingangsbereich einer Wohnung in der Körnergasse in Wien-Leopoldstadt am Montagvormittag in Brand geraten. Der Bewohner des Apartments im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses konnte dieses nicht mehr verlassen und schrie am Fenster um Hilfe.

Die Berufsfeuerwehr befreite ihn per Schiebeleiter aus dem Haus. Der junge Mann wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht, hieß es am Montag in einer Aussendung der Feuerwehr.

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Beim Eintreffen der Feuerwehr in der Körnergasse drang bereits dichter Rauch aus mehreren Fenstern. Das Feuer hatte schon auf Möbel und Gegenstände im Eingangsbereich übergeschlagen, hieß es. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch ablöschen. Warum der Akku in Brand geriet, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Akkus keinesfalls auf Fluchtwegen laden

Die Berufsfeuerwehr betonte, Akkus nur dort zu lagern und zu laden, wo auch ein Rauchmelder vorhanden ist. In ihrer unmittelbaren Umgebung sollten sich keine brennbaren Materialien befinden. Akkus dürfen außerdem keinesfalls auf Fluchtwegen gelagert oder geladen werden.

Wien Leopoldstadt
Agenturen  | 

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