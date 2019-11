Wien will sechs Mal an die Weltspitze

Wüsste man es nicht besser, könnte man glauben, Peter Hanke habe gerade sein eigenes Wahlprogramm vorgelegt. Der Wiener Wirtschaftsstadtrat trat am Dienstag vor die Medien, um seine Wirtschaftsstrategie 2030 zu präsentieren. Und die kommt üppig daher.

Seit Monaten arbeitet der SPÖ-Stadtrat mit Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und vonseiten der Sozialpartner an dem Konzept ( der KURIER berichtete exklusiv). Jetzt ist es fertig.

Exakt 224 Personen seien eingebunden gewesen, 6.700 Arbeitsstunden habe man investiert, so Hanke. Ergebnis ist eine knapp 40-seitige Broschüre, in der Hanke die aus seiner Sicht wichtigsten Zukunftsthemen gesammelt hat.

Sechs Spitzenthemen

Insgesamt 100 konkrete Vorhaben sind geplant. Konzentrieren will sich Hanke dabei auf sechs Spitzenthemen, in denen Wien „auf dem Weg zur Weltspitze sei“, so Hanke. „Das Fundament ist ein gutes“, versicherte er – und meinte damit nicht zuletzt „sein“ Budget 2020, das er vor zwei Wochen vorgelegt hat.

Welche aber sind nun die sechs Themen?

Gestärkt werden solle erstens der Medizin- und Life-Science-Bereich. Immerhin sei Wien schon jetzt eine „Gesundheitsmetropole“.

Der Bereich bringe im Jahr 12 Milliarden an Umsätzen – und sei damit (ge-)wichtiger als der Tourismus, so Hanke. Nun wolle er etwa den Aufbau einer eigenen Zulassungsstelle für Medizinprodukte vorantreiben.

Widmen will sich Hanke (zweitens) auch der Produktion in der Stadt: Diese weiter zu stärken, sei wichtig für die Wertschöpfung. Eine Standortkampagne („Made in Vienna“) soll dabei helfen.