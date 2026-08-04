Wien-West: Wasserrohrbruch legt Versorgung lahm

Beobachter witzelten Dienstagvormittag noch über den neuen Pool auf der Hernalser Hauptstraße. Doch dieser „Pool“ hat einen weniger erfrischenden Hintergrund: Ab ca. 10:30 Uhr hatten große Teile von Hütteldorf, Ottakring und Hernals plötzlich kein Wasser mehr. Bei einer Baustelle auf Höhe der Güpferlingstraße wurde ein Wasserrohr beschädigt und hat die Wasserversorgung im Westen von Wien lahmgelegt.

Etwa eine Stunde später konnte der Schaden eingedämmt werden. „Wir kennen noch nicht die gesamte Dimension des Schadens, aber der betroffene Bereich konnte vom Wassersystem ausgesperrt werden“, erklärt eine Sprecherin von Wiener Wasser dem KURIER. „Dadurch kann sich der Wasserdruck rundherum wieder stabilisieren und alle haben wieder Wasser, bis auf diejenigen, die direkt am abgesperrten Rohr liegen.“

Wer der Verursacher des Wasserschadens ist, sei noch nicht eindeutig geklärt. An der betroffenen Stelle wird allerdings wegen Gleisbauarbeiten gerade die Straße aufgerissen.