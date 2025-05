Wer Rot-Pink in Wien verhandelt – und wo die Entscheidungen fallen

Die wirkliche inhaltliche Arbeit passiert aber anderswo. Nämlich in sieben Untergruppen, die sich thematisch an den bisherigen Ressorts in der Stadtregierung orientieren.

Das Finanzressort wird nach dem Wechsel des bisherigen roten Stadtrats Peter Hanke in den Bund nämlich interimistisch vom bisherigen Finanzdirektor Christoph Maschek geführt. Geleitet werden die Koalitionsgespräche in diesem Bereich nun aber von der roten Landesparteisekretärin Barbara Novak . Wie passend, dass sie als Favoritin auf den Posten der Finanzstadträtin gilt. Ihr gegenüber sitzt mit Markus Ornig ein besonders streitbarer Neos-Funktionär.

Dass die Neos das Bildungsressort in der Neuauflage der Koalition behalten, gilt jedoch als so gut wie gesichert. Zumindest hier dürfte Taucher also nicht zum Zug kommen. Klar scheint auch, dass Emmerling den pinken Sitz in der Stadtregierung erhält – auch wenn sich viele Funktionäre eigentlich die Listenerste Selma Arapović als neue Frontfrau gewünscht hätten. (Der KURIER hat berichtet.) Arapović ist dennoch in einer der Untergruppen als Verhandlerin dabei: Sie sitzt Ulli Sima bei den Themen Verkehr und Stadtplanung gegenüber.

Wo die Entscheidungen fallen

Dürfen die Untergruppen selbst Entscheidungen treffen? Ja. Und nein. Wie es aus dem Bürgermeisterbüro heißt, werde das Kernteam laufend „informiert und konsultiert“. Die „endgültige Entscheidung“ liege ebenfalls auf der „obersten Verhandlungsebene“. Ähnliche Infos auch von den Neos: „Die Untergruppe trifft Entscheidungen, bei weitergehenden oder divergierenden Vorstellungen übernimmt die Hauptverhandlungsgruppe“.