Wien-Wahl: Probleme mit Unterschriften auf Wahlkarten

Auf der Außenseite des Kuverts gibt es ein Feld für besagte Unterschrift. "Mit dieser eidesstattlichen Erklärung wird bestätigt, dass man ohne Einfluss von Außen und geheim gewählt habe", so Bachofner. Fehlt die Unterschrift, so wird die Wahlkarte von der Wahlbehörde nicht geöffnet und dementsprechend der darin enthaltene Stimmzettel bei der Auszählung nicht berücksichtigt.

"Diese Wahlkarte erleidet das gleiche Schicksal, wie Wahlkarten die mit Verspätung bei der Behörde eintreffen oder aber derart beschädigte Wahlkarten, wo man nicht mehr mit Gewissheit sagen kann, dass sie nicht manipuliert wurden", so die Leiterin der Wahlbehörde.

Nachträgliche Unterschrift nicht möglich

Das große Problem für viele Wähler, die bereits ihre Stimme per Wahlkarte abgegeben haben, ist, dass eine nachträgliche Unterschrift nicht möglich ist, wie Bachofner erklärt: "In keiner Wahlordnung in diesem Land ist festgelegt, dass man nach der Abgabe noch einmal auf seine Wahlkarte zugreifen kann. Somit kann man diese auch nicht nachträglich unterschreiben. Es ist so, als ob man nicht gewählt hätte."

Diese Regelungen sind bereits seit 2008, also seit die Wahlkarte in der Verfassung verankert ist, so festgelegt.