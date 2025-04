Der Ex-Bürgermeister strich die charakterlichen Unterschiede hervor, die sich insbesondere während der Corona-Pandemie gezeigt hätten. "Ich habe bewundert, mit welcher Geduld du teilweise verbrecherischen Unsinn pariert hast", sagte er und bezog sich dabei vor allem auf Impfgegner, die "Fake News verbreitet hätten und dann den Posten als Gesundheitsminister angestrebt hätten. Da kommt man sich ja vor wie in den USA". Er an Ludwigs Stelle hätte in den Gesprächen nicht ruhig bleiben können - oder wie Häupl es ausdrückt: "Ich hätt da an Anfall kriegt".

Der aufgeheizten Stimmung hätte es aber gut getan, dass da jemand war, "der ruhig denkt, ruhig handelt, ruhig entscheidet". Dieser Stil sei auch das, was die Menschen in dieser krisengebeutelten Zeit brauchen, ist Häupl überzeugt: "Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen Angst einzujagen, sondern sie ihnen zu nehmen."

"Unfreiwillig komisch, wenn Kickl über Zwerge spricht"

Ludwig selbst gab sich in seiner Rede im Anschluss gewohnt besonnen - fiel allerdings einmal aus seiner Rolle. "Ich habe mir eigentlich vorgenommen, im Wahlkampf nichts Negatives über andere Parteien zu sagen. In dem einen Fall muss ich es aber doch tun". Der eine Fall bezog sich auf die FPÖ, "von der ich glaube, dass man sie zurecht als rechtsextrem einstuft."