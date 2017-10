Wien: Vierjährige stirbt bei Sturz von Pony

Offenbar tödlich endete vergangenen Donnerstag ein tragischer Reitunfall in einem Reitclub in Wien-Donaustadt. Ein vierjähriges Mädchen soll dabei von einem Pony gestürzt und anschließend mit dem Fuß im Steigbügel hängend über den Boden geschleift worden sein. Der Vorfall, der sich in dem Reitclub einer österreichischen Top-Dressurreiterin abgespielt hat, wurde bisher von den Behörden offensichtlich unter Verschluss gehalten. Das Mädchen dürfte am Wochenende an den Folgen der schweren Verletzung im Krankenhaus gestorben sein.

Wiederbelebung im Reitstall

Foto: KURIER/Gilbert Novy Laut KURIER-Informationen gab es am Donnerstag gegen 17 Uhr einen Einsatz in dem Reitclub. "Ein junges Mädchen wurde wiederbelebt und in das AKH gebracht", heißt es bei der Wiener Berufsrettung auf Anfrage. Eine Sprecherin des AKH bestätigte einen entsprechenden Todesfall. In einem dem KURIER vorliegende Schreiben einer Freundin der Familie werden schwere Vorwürfe erhoben, die zu dem tödlichen Vorfall geführt haben sollen. Bei dem erst vor zwei Jahren eröffneten Reitstall war vorerst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

