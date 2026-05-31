Ärger in Wiener City: Polizei zieht PS-Poser aus dem Verkehr

Der 1. Bezirk ist beliebter Treffpunkt sogenannter "Verkehrsposer", um sich in Szene zu setzen: Vornehmlich junge Männer, die mit großen und PS-starken Fahrzeugen langsam durch belebte Straßen fahren, um möglichst groß aufzufallen. Zum Leidwesen von Geschäften, Gästen und Anwohnern, laut ÖVP-Bezirkschef Markus Figl kommt es zu anhaltenden Beschwerden aus der Bevölkerung.

Im Visier hat auch die Polizei die "Poser". Nach mehreren Schwerpunktaktionen in den vergangenen Monaten kündigt der Bezirk nun regelmäßige Planquadrate und verstärkte Kontrollen rund um die Begegnungszone Rotenturmstraße, Hoher Markt, Tuchlauben und Brandstätte an.

Bei einer Schwerpunktaktion am Freitag wurden erneut zahlreiche Delikte festgestellt. Im Mittelpunkt der Kontrolle standen erneut Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit, unnötigem Lärm sowie illegalen Umbauten.