Wien

Großeinsatz in der Rotenturmstraße: "Poser" im Visier der Polizei

In der Begegnungszone in der Rotenturmstraße machten "Poser" in der Nacht auf Sonntag zum Teil unliebsame Begegnungen mit der Polizei.
Josef Kleinrath
26.04.2026, 11:54

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Die Rotenturmstraße in der Inneren Stadt in Wien ist eine beliebte und stark frequentierte Geschäftsstraße. Sie ist als Begegnugszone ausgestaltet und führt vom Stephansplatz bis zum Schwedenplatz, vorbei an zahlreichen Geschäften und Lokalen. 

Ein beliebter Ort für sogenannte "Poser", sich entsprechend in Szene zu setzen. "Poser" sind vornehmlich junge Männer, die mit großen und PS-starken Fahrzeugen langsam durch belebte Straßen fahren, um möglichst vielen aufzufallen. 

Der Polizei ist dieses Verhalten längst ein Dorn im Auge, deshalb wurde in der Nacht auf Sonntag eben diese Rotenturmstraße für eine Schwerpunktaktion ausgewählt. In der Zeit von 19 Uhr bis zwei Uhr morgens wurden Fahrzeuge aufgehalten und Lenker kontrolliert. 

Die Bilanz kann sich sehen lassen: 34 Alkovortests wurden durchgeführt, 93 Anzeigen geschrieben. In vier Fällen erfolgten Anzeigen durch einen Schnellrichter. 

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Darüber hinaus wurden 57 Organmandate ausgestellt, 13 Fahrzeuge wurden der Landesfahrzeugprüfstelle vorgeführt, weil Grund zu der Annahme besteht, dass unzulässige Veränderungen vorgenommen worden seien. 

Und zu guter Letzt wurde einer Person der Führerschein vorläufig abgenommen. 

Innere Stadt Wien
kurier.at  | 

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