Umweltfreundlicherer Wirtschaftsverkehr: Wien legt Strategie vor

Der Wirtschaftsverkehr in Wien macht rund 20 Prozent aus, also ein Fünftel des gesamten städtischen Verkehrs. Ideen für effizientere Steuerung, CO₂-freie Zustellung und ineinandergreifende Logistik gab es in der Vergangenheit bereits einige. „Bislang hat aber jeder Player für sich die beste Lösung gesucht“, sagt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Doch jetzt gibt es erstmals eine Gesamtstrategie für nachhaltigen Wirtschaftsverkehr, der gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien (WKW), den Wiener Stadtwerken und den Wirtschaftstreibenden Wiens erstellt wurde. Die Details liegen dem KURIER vor.

Vergangene Woche ist der „Masterplan Urbane Logistik“ im zuständigen Ausschuss beschlossen worden. Damit hätte man nun „eine gute Basis für eine klima- und zukunftsfitte Logistik“, sagt Sima. Das sei unerlässlich, denn „moderne Städte brauchen eine moderne Logistik“, wie WKW-Präsident Walter Ruck ergänzt. Man habe sich auf das 3-V-Prinzip verständigt: Vermeiden, Verlagern, Verbessern. Konkret bedeutet das, dass Verkehrswege, die nicht zwingend erforderlich sind, vermieden werden, verbleibende Wege auf nachhaltige Transportmittel verlagert werden und im Sinne einer umweltfreundlichen Logistik verbessert werden sollen. Stark eingebunden sind die Wiener Stadtwerke. „Mit Lösungen unserer Unternehmen wie Wien Energie und WienIT bringen wir konkrete Services in die Umsetzung des Masterplans ein“, so die stv. Generaldirektorin Monika Unterholzner.