Wien: Toter und Schwerverletzter nach Schüssen in Lokal

In einem Lokal in Wien-Ottakring ist am späten Donnerstagabend ein Mann durch Schüsse getötet worden. Ein weiterer Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei teilte mit, dass es zuvor zu einem Streit mit zwei anderen Männern gekommen sein dürfte. Der Schütze und sein Begleiter sind auf der Flucht. Es läuft eine großangelegte Fahndung nach den Tatverdächtigen.