Lokalbetreiber und Gast in Ottakring von Unbekannten mit Messer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal sind am Mittwoch in Wien-Ottakring zwei Männer verletzt worden.

Ein 54-jähriger Lokalbetreiber wurde laut Polizei beim Entladen seines Autos von vier unbekannten Männern angepöbelt. Im Zuge des Streits wurde er mit einem Messer verletzt und erlitt Stich- und Schnittwunden.

Ein 40-jähriger Lokalgast, der dem Mann zu Hilfe kam, wurde ebenfalls mit einem Messer attackiert und verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.