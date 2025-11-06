Lokalbetreiber und Gast in Ottakring von Unbekannten mit Messer verletzt
Eine Auseinandersetzung eskalierte vor dem Lokal des Betreibers. Die Fahndung läuft.
Bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal sind am Mittwoch in Wien-Ottakring zwei Männer verletzt worden.
Ein 54-jähriger Lokalbetreiber wurde laut Polizei beim Entladen seines Autos von vier unbekannten Männern angepöbelt. Im Zuge des Streits wurde er mit einem Messer verletzt und erlitt Stich- und Schnittwunden.
Ein 40-jähriger Lokalgast, der dem Mann zu Hilfe kam, wurde ebenfalls mit einem Messer attackiert und verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Fahndung läuft
Die vier Tatverdächtigen flüchteten. Laut Aussagen der Opfer waren die Männer etwa 18 bis 22 Jahre alt und arabischstämmig. Die Verletzten wurden versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos, Ermittlungen laufen.
