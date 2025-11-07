Leichenfund in Wiener Innenhof: Toter in Teich entdeckt

Die Polizei ist Freitagfrüh zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Wien-Landstraße gerufen worden: Gegen 8.00 Uhr war im Teich eines Innenhofes eine männliche Leiche entdeckt worden.

Wie Sprecher Philipp Haßlinger mitteilte, sind die Umstände noch völlig unklar. Derzeit würden die Todesumstände untersucht und versucht, die Identität des Mannes zu klären. Mit weiteren Informationen dürfte erst ab Mittag gerechnet werden, so der Pressesprecher.