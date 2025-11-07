Wien

Leichenfund in Wiener Innenhof: Toter in Teich entdeckt

Eine Nahaufnahme von Polizeiabsperrband.
In Wien-Landstraße soll am Freitagmorgen eine männliche Leiche von Anrainern gefunden worden sein.
07.11.25, 10:01
Kommentare

Die Polizei ist Freitagfrüh zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Wien-Landstraße gerufen worden: Gegen 8.00 Uhr war im Teich eines Innenhofes eine männliche Leiche entdeckt worden.

Schüsse in Wiener Lokal: Mann (33) getötet, Komplize stellte sich

Wie Sprecher Philipp Haßlinger mitteilte, sind die Umstände noch völlig unklar. Derzeit würden die Todesumstände untersucht und versucht, die Identität des Mannes zu klären. Mit weiteren Informationen dürfte erst ab Mittag gerechnet werden, so der Pressesprecher.

Mehr zum Thema

Landstraße
(Agenturen)  | 

Kommentare