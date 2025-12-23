Was Wiener Taxifahrer am Heiligen Abend Skurriles erleben

Für die meisten Taxifahrer ist der 24. Dezember ein Arbeitstag wie jeder andere – doch mitunter gab es am Heiligen Abend bereits das eine oder andere skurrile Erlebnis, wie Lenker von 40100 berichten.

Alle Geschenke ausgepackt

So erzählt etwa Ilona: „Eine Kundin war gleich bei drei Bescherungen eingeladen, ich war ihre Fahrerin.“ Doch im Kofferraum fielen die Päckchen durcheinander.

Leider hatte die Dame vergessen, die Pakete zu beschriften. „Sie wusste nicht mehr, welche Geschenke zu welcher Bescherung gehören“, sagt Ilona. „Also hat sie alles ausgepackt, ich habe alles wieder eingepackt – und Weihnachten war gerettet.“