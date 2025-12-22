Das Wetter in Österreich wird in den kommenden Tagen von Nebel und Hochnebel dominiert. Am Dienstag, dem 23. Dezember 2025, ist noch in den Niederungen, vor allem in der Osthälfte, mit Nebel- und Hochnebelfeldern sowie leichtem Nieselregen zu rechnen, heißt es laut GeoSphere Austria. Die Tageshöchsttemperaturen schwanken zwischen null und elf Grad. Vom Norden her kann es auch sehr frostig werden.

Chancen auf weiße Weihnachten steigen Am Heiligen Abend gibt es dann Hoffnung auf Schnee, hier fallen die Temperaturen deutlich ab. Im Westen scheint nur vereinzelt die Sonne, großteils bleibt es hier niederschlagsfrei, sonst ist überall mit Regen oder Schneefall zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt ab Mittag von Norden bis in die tiefen Regionen hinab, die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und plus drei Grad, der Tag wird tendenziell kühler bleiben.