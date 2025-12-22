Weiße Weihnachten? Chancen für Schnee an Heiligabend steigen
Zusammenfassung
- In den kommenden Tagen dominieren Nebel, Hochnebel und teils Nieselregen das Wetter in Österreich, mit Tageshöchstwerten zwischen null und elf Grad.
- Am Heiligen Abend sinken die Temperaturen deutlich, die Schneefallgrenze fällt bis in tiefe Lagen, wodurch vielerorts Regen oder Schneefall möglich ist.
- Ab dem Christtag wird es sonniger und kühler, am Stephanitag und am Samstag setzt sich die Sonne durch, im Osten und Süden bleibt es teils bewölkt und nebelig.
Das Wetter in Österreich wird in den kommenden Tagen von Nebel und Hochnebel dominiert. Am Dienstag, dem 23. Dezember 2025, ist noch in den Niederungen, vor allem in der Osthälfte, mit Nebel- und Hochnebelfeldern sowie leichtem Nieselregen zu rechnen, heißt es laut GeoSphere Austria. Die Tageshöchsttemperaturen schwanken zwischen null und elf Grad. Vom Norden her kann es auch sehr frostig werden.
Chancen auf weiße Weihnachten steigen
Am Heiligen Abend gibt es dann Hoffnung auf Schnee, hier fallen die Temperaturen deutlich ab. Im Westen scheint nur vereinzelt die Sonne, großteils bleibt es hier niederschlagsfrei, sonst ist überall mit Regen oder Schneefall zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt ab Mittag von Norden bis in die tiefen Regionen hinab, die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und plus drei Grad, der Tag wird tendenziell kühler bleiben.
Nach Heiligabend bleibt es ruhig
Am Christtag, dem 26. Dezember 2025, wird das Wetter wieder sonniger, nur noch in der Steiermark und im Südburgenland ist Schneefall möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus fünf Grad. Am Stephanitag wird es dann deutlich wärmer, hier setzt sich die Sonne durch, im Osten und Süden kann es wieder bewölkt und nebelig sein. Die Temperaturen betragen minus zwei bis sechs Grad. Ähnliches Wetter ist auch am Samstag, dem 27. Dezember 2025, vorhergesagt. Am Sonntag wird in Österreich eine Tageshöchsttemperatur von maximal vier Grad erwartet, den ganzen Tag über soll es trocken bleiben.
