Österreich

Weiße Weihnachten? Chancen für Schnee an Heiligabend steigen

Schloss Schönbrunn im Winter mit verschneiten Bäumen und Menschen im Park.
Laut dem Vorhersagemodell des staatlichen Wetterdienstes GeoSphere stehen manchen Teilen Österreichs erstmals seit Jahren weiße Weihnachten bevor.
22.12.25, 15:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • In den kommenden Tagen dominieren Nebel, Hochnebel und teils Nieselregen das Wetter in Österreich, mit Tageshöchstwerten zwischen null und elf Grad.
  • Am Heiligen Abend sinken die Temperaturen deutlich, die Schneefallgrenze fällt bis in tiefe Lagen, wodurch vielerorts Regen oder Schneefall möglich ist.
  • Ab dem Christtag wird es sonniger und kühler, am Stephanitag und am Samstag setzt sich die Sonne durch, im Osten und Süden bleibt es teils bewölkt und nebelig.

Das Wetter in Österreich wird in den kommenden Tagen von Nebel und Hochnebel dominiert. Am Dienstag, dem 23. Dezember 2025, ist noch in den Niederungen, vor allem in der Osthälfte, mit Nebel- und Hochnebelfeldern sowie leichtem Nieselregen zu rechnen, heißt es laut GeoSphere Austria. Die Tageshöchsttemperaturen schwanken zwischen null und elf Grad. Vom Norden her kann es auch sehr frostig werden. 

Analyse: Wo es 2025 in Österreich weiße Weihnachten geben könnte

Chancen auf weiße Weihnachten steigen

Am Heiligen Abend gibt es dann Hoffnung auf Schnee, hier fallen die Temperaturen deutlich ab. Im Westen scheint nur vereinzelt die Sonne, großteils bleibt es hier niederschlagsfrei, sonst ist überall mit Regen oder Schneefall zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt ab Mittag von Norden bis in die tiefen Regionen hinab, die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und plus drei Grad, der Tag wird tendenziell kühler bleiben.

Die Nebelsuppe bleibt bis Weihnachten: Wettervorschau auf die Feiertage

Nach Heiligabend bleibt es ruhig

Am Christtag, dem 26. Dezember 2025, wird das Wetter wieder sonniger, nur noch in der Steiermark und im Südburgenland ist Schneefall möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus fünf Grad. Am Stephanitag wird es dann deutlich wärmer, hier setzt sich die Sonne durch, im Osten und Süden kann es wieder bewölkt und nebelig sein. Die Temperaturen betragen minus zwei bis sechs Grad. Ähnliches Wetter ist auch am Samstag, dem 27. Dezember 2025, vorhergesagt. Am Sonntag wird in Österreich eine Tageshöchsttemperatur von maximal vier Grad erwartet, den ganzen Tag über soll es trocken bleiben. 

Mehr zum Thema

Weihnachten Wetter
kurier.at, bea  | 

Kommentare