Analyse: Wo es 2025 in Österreich weiße Weihnachten geben könnte

Alle Jahre kommt wieder kommt die eine große Frage: Weiße Weihnachten - ja oder nein? Eine Auswertung einer Buchungsplattform versucht, das zu beantworten: Basierend auf Wetterstatistiken der Geosphere Austria seit 1975 läge die Chance auf Schnee an allen drei Weihnachtsfeiertagen bei 61 Prozent, österreichweit betrachtet.

Die Buchungsplattform Omio beauftragte Datenanalysten, das Weihnachtswetter der vergangenen 50 Jahre auszuwerten: Demnach gäbe es nahezu garantierte weiße Weihnachten hauptsächlich in Tirol .

. Zwischen 1975 und 1999 gab es um 1,6-mal öfter weiße Weihnachten als zwischen 2000 und 2024

Am seltensten Schnee zu Weihnachten gibt es in Neusiedl am See und Eisenstadt (Burgenland): Innerhalb von 50 Jahren gab es dort nur 14 Mal weiße Weihnachten, zuletzt 2010.

20 Städte und Gemeinden quer durch alle Bundesländer nahmen die Statistiker unter die Lupe. Die größte Hoffnung auf weiße Weihnachten besteht demnach in Tirol: In Sölden, Innsbruck und Kitzbühel liegt die Wahrscheinlichkeit auf Schnee am 24., 25. und 26. Dezember jeweils bei mehr als 90 Prozent. Wo weiße Weihnachten selten sind Am geringsten ist die Wahrscheinlichkeit dagegen in Eisenstadt und Neusiedl am See im Burgenland sowie in Wien: Dort liegt sie unter 30 Prozent.

Die Städte mit der größten Chance auf Schnee Laut Auswertung der Wetterdaten seit 1975 sieht die Schneewahrscheinlichkeit zu Weihnachten 2025 so aus: Sölden - 99 %

Innsruck - 98 %

Kufstein - 94 %

Villach - 90 %

Leoben - 90 %

Feldkirch - 90 %

Dornbirn - 82 %

Klagenfurt - 78 %

Salzburg - 78 %

Bregenz - 66 %

Graz - 60 %

Steyr - 50 %

Wiener Neustadt - 38 %

St. Pölten - 34 %

Krems - 34 %

Linz - 32 %

Wels - 30 %

Eisenstadt - 28 %

Neusiedl am See - 28 %

Wien - 24 %