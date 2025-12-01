Österreich

Analyse: Wo es 2025 in Österreich weiße Weihnachten geben könnte

Weihnachtsbäume liegen im Schnee
Prognose anhand von Daten aus 50 Jahren: Wo ist die Chance auf Schnee zu Weihnachten am heuer am größten?
01.12.25, 09:30
Zusammenfassung

  • Die Chance auf weiße Weihnachten liegt österreichweit bei 61 %, mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten in Tirol (über 90 %).
  • Seit 1975 gab es in Tirol fast garantierte weiße Weihnachten, während in Wien, Eisenstadt und Neusiedl am See die Wahrscheinlichkeit unter 30 % liegt.
  • Weiße Weihnachten sind seltener geworden: Zwischen 1975 und 1999 gab es sie 1,6-mal häufiger als zwischen 2000 und 2024.

Alle Jahre kommt wieder kommt die eine große Frage: Weiße Weihnachten - ja oder nein?

Eine Auswertung einer Buchungsplattform versucht, das zu beantworten: Basierend auf Wetterstatistiken der Geosphere Austria seit 1975 läge die Chance auf Schnee an allen drei Weihnachtsfeiertagen bei 61 Prozent, österreichweit betrachtet.

So wird das Wetter diese Woche

Die Buchungsplattform Omio beauftragte Datenanalysten, das Weihnachtswetter der vergangenen 50 Jahre auszuwerten:

  • Demnach gäbe es nahezu garantierte weiße Weihnachten hauptsächlich in Tirol.
  • Zwischen 1975 und 1999 gab es um 1,6-mal öfter weiße Weihnachten als zwischen 2000 und 2024
  • Am seltensten Schnee zu Weihnachten gibt es in Neusiedl am See und Eisenstadt (Burgenland): Innerhalb von 50 Jahren gab es dort nur 14 Mal weiße Weihnachten, zuletzt 2010.
Warum es in Wien heuer vermutlich keine weißen Weihnachten gibt

20 Städte und Gemeinden quer durch alle Bundesländer nahmen die Statistiker unter die Lupe. Die größte Hoffnung auf weiße Weihnachten besteht demnach in Tirol: In Sölden, Innsbruck und Kitzbühel liegt die Wahrscheinlichkeit auf Schnee am 24., 25. und 26. Dezember jeweils bei mehr als 90 Prozent.

Wo weiße Weihnachten selten sind

Am geringsten ist die Wahrscheinlichkeit dagegen in Eisenstadt und Neusiedl am See im Burgenland sowie  in Wien: Dort liegt sie unter 30 Prozent.

Wien wäre laut der Auswertung der Buchungsplattform allerdings  "überfällig": Seit 1975 gab es in der Bundeshauptstadt 12 Weihnachten mit Schneedecke, also statistsich alle vier Jahre.

Allerdings hält sich das Wetter nicht an Statististiken: Zuletzt feierte man weiße Weihnachten in Wien 2012.

