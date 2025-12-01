So wird das Wetter diese Woche

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Wetter in der kommenden Woche bringt Sonne auf den Bergen und Nebel in den Niederungen. Am Montag sorgen Wolken vor allem im Westen und Norden für lokalen Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1.200 Metern. In den Landesteilen nördlich der Donau ist anfangs auch Glätte nicht auszuschließen. Ab Mittag lässt der Regen jedoch nach und die Wolkendecke lockert überall zaghaft auf. Minus vier bis plus drei Grad hat es in der Früh, vier bis neun Grad maximal.

Ganztägig trüb Am Dienstag bleibt es über den Niederungen im Norden und Osten sowie im Waldviertel, am Alpenostrand und allgemein in inneralpinen Becken und Tälern meist ganztägig trüb durch beständigen Nebel oder Hochnebel. Vereinzelt kann es aus der feuchten Schicht auch leicht nieseln, prognostizierte Geosphere Austria am Sonntag. Abseits der typischen Nebelgebiete sowie oberhalb von etwa 700 bis 1.000 Metern scheint die Sonne weitgehend ungestört. Lediglich im äußersten Westen tauchen am Nachmittag dünne hohe Wolkenschleier auf. Zu Beginn hat es minus fünf bis plus vier Grad, tagsüber werden zwei bis neun Grad erreicht.

Am Mittwoch halten sich Hochnebel und hochnebelartige Bewölkung über den Niederungen im Norden, Osten und Süden recht verbreitet und auch oft hartnäckig. Nur oberhalb von rund 700 bis 1.000 Metern scheint die Sonne. Weiter im Westen lichten sich die Nebelfelder inneralpin und es stellt sich sonniges Wetter ein. Nur ein paar hohe Wolkenfelder ziehen über den Himmel. Die Frühtemperaturen liegen bei minus sechs bis plus drei Grad, die Tageshöchstwerte bei null bis sieben Grad. Am Donnerstag lichten sich inneralpin die Nebelfelder tagsüber und im Westen sowie generell im Bergland scheint meist die Sonne, auch wenn einige hohe Wolkenfelder durchziehen und das Sonnenlicht etwas dämpfen können. Über den Niederungen im Norden, Osten und Südosten sowie in Beckenlagen im Süden halten sich Nebel, Hochnebel und hochnebelartige Bewölkung weiterhin sehr hartnäckig. In der Früh hat es minus sieben bis plus drei Grad, die Höchstwerte sind mit null bis sechs Grad erreicht.