Wien: Straßenbahn nach Wasserrohrbruch wieder durchgehend unterwegs

Nach dem Wasserrohrbruch vergangenen Dienstag vor dem Theater in der Josefstadt in der Josefstädter Straße in Wien sind die Gleisbauarbeiten früher als ursprünglich geplant abgeschlossen worden.

Tag und Nacht wurde am Wochenende gearbeitet. Montagmittag fuhr die Straßenbahn Linie 2 wieder durchgängig von Dornbach bis zum Friedrich-Engels-Platz, informierten die Wiener Linien.