Wien: Straßenbahn mit E-Scooter-Fahrer kollidiert

Eine Straßenbahn der Linie 26 ist am Freitag in der Früh in Wien-Donaustadt mit einem E-Scooter-Fahrer kollidiert. Laut einer Aussendung der Wiener Linien wollte der E-Scooter-Fahrer bei Rot in eine Kreuzung überqueren und übersah dabei die herannahende Straßenbahn. Der Lenker der Bim konnte trotz einer Notbremsung den Zusammenprall nicht verhindern.