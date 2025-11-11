1,3 Millionen Euro: Wiener Bezirke bangen wegen Portokosten

Die Nervosität bezüglich des derzeitig notwendigen Sparkurses ist in der ganzen Stadt zu spüren. Am Donnerstag werden alle Details feststehen. Auch betroffen: die Bezirke. Bereits Anfang September wurde bekannt, dass deren Budgets heuer und im kommenden Jahr gleichbleiben werden. Damit soll ein Beitrag von mehr als 17 Millionen Euro zur Konsolidierung der Stadtfinanzen geleistet werden.

Das wurde insbesondere von den nicht-SPÖ-geführten Bezirken lautstark negativ kommentiert. Hietzing, Döbling und die Innere Stadt, jeweils mit ÖVP-Bezirksvorstehern, und Währing, Josefstadt und Neubau, die Grün sind, ließen kein gutes Haar an den Sparplänen.

Im Hintergrund dürfte es aber ein Thema gegeben haben, das alle Bezirke in Aufruhr versetzt hat: die Frage, wer zukünftig die Portokosten übernimmt. Im Rathaus wird gemunkelt, dass alle Telefone heiß gelaufen sind, weil sie künftig nicht mehr im Budget der Magistratsdirektion vorgesehen sind. Tatsächlich ist es kein unwesentlicher Posten: Im Jahr 2024 wurden mehr als 1,3 Millionen Euro von den Bezirken für Porto ausgegeben, die endgültigen Zahlen für 2025 liegen noch nicht vor.

Dabei fällt auf, dass die Verschickfreudigkeit der Bezirke nicht gleich gelagert ist.