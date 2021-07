Wien-Simmering: Polizisten nehmen Auto-Einbrecher fest

Donnerstagnacht hat ein 22-jähriger Mann die Polizei gerufen, nachdem er eine fremde Person in seinem Auto in der Eisteichgasse in Simmering gesehen hatte. Als die Polizisten in die Eisteichgasse kamen, saß der Verdächtige immer noch in dem Auto.

Der 28-jährige Verdächtige aus Serbien war laut Polizeiangaben gerade dabei, das Auto illegaler weise zu starten, indem er die Lenksäule abmontiert hatte und versuchte, mit den Kabeln das Auto starten. Die Polizisten nahmen den Serben daraufhin vorübergehend fest und durchsuchten ihn. Dabei fanden die Beamten eine geringe Menge Drogen, vermutlich Heroin. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Bericht von Lorenz Lohr