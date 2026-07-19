Frau in Wien überraschte Einbrecher und floh zu Nachbarn

Zunächst vermutete sie ihre Katze dahinter, für die sie die Eingangstür einen Spalt offen gelassen hatte. Als die Frau nachsah, bemerkte sie einen Einbrecher und ergriff die Flucht. Vom Haus ihrer Nachbarn aus alarmierte sie die Polizei.

Ein ungebetener Gast riss in den frühen Morgenstunden am Samstag in Wien-Simmering eine 56-jährige Frau aus dem Schlaf. Sie wurde gegen 6 Uhr durch verdächtige Geräusche in ihrem Kleingartenhaus aufmerksam.

Beamte konnten den Tatverdächtigen unweit des Tatortes anhand der Personenbeschreibung der Frau anhalten und festnehmen. Bei dem 35-jährigen Slowaken stellten die Polizisten einen E-Scooter, einen Rucksack sowie zwei Taschen mit mutmaßlichem Diebesgut sicher – darunter Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte.

Einbruch in mehrere Kellerabteile

Eine der Taschen und der Rucksack konnten der 56-Jährigen zugeordnet werden. Im Zuge der Vernehmung gestand der Beschuldigte den Einbruch in das Kleingartenhaus. Darüber hinaus gab er an, in der näheren Umgebung auch mehrere Kellerabteile aufgebrochen zu haben – mutmaßlich mithilfe eines Bolzenschneiders.

Nach seiner Einvernahme wurde der 35-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.