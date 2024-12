Der Countdown läuft: Wiener Silvesterpfad ist gestartet

Der 33. Wiener Silvesterpfad ist gestartet: Seit 14 Uhr locken die Bühnen Freyung, Am Hof, Graben, Stephansplatz, Kärntner Straße und Neuer Markt mit einem kostenlosen Programm quer durch alle Genres. Die Locations Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater und Rathausplatz - die größte der acht Bühnen - starten um 20 bzw. 220 Uhr mit dem Programm.

Zum Beginn der Großveranstaltung besuchte Bürgermeister Michael Ludwig am frühen Nachmittag die Einsatz- und Sicherheitszentrale des Wiener Silvesterpfads in der Innenstadt. Von hier aus koordiniert der Veranstalter, die Stadt Wien Marketing GmbH, in enger Zusammenarbeit mit Blaulichtorganisationen und sämtlichen relevanten Behörden, die Geschehnisse einer der größten Silvesterfeierlichkeiten Europas.