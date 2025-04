Erfahrungsbericht einer Direktorin: „Bildungsauftrag nicht schaffbar“

Nur 15 Prozent "ordentlich"

Für das kommende Schuljahr hätten derzeit nur 15 Prozent der Taferlklassler einen ordentlichen Status. Sprich, 85 Prozent der Kinder verfügen nicht über genügend Deutschkenntnisse, um dem Unterricht künftig ohne Probleme folgen zu können. „Erschreckend“ sei außerdem, dass alle außerordentlichen Schüler, bei denen Kindergartenunterlagen vorhanden gewesen sind, bei der Anmeldung angeben haben, Deutschförderung im Kindergarten erhalten zu haben, so die Direktorin weiter.

Die Zusammensetzung in bestehenden Klassen sei ähnlich: Bei beispielsweise 26 Kindern, seien 18 in der Deutschförderklasse. „Unterricht ist in dieser Konstellation nicht möglich, der Bildungsauftrag ist so nicht schaffbar“, sagt sie. Eine Lehrerin sei mit den außerordentlichen Schülern allein: „Mir fehlt das Personal.“ Die Sprachbarriere führe zudem zu Frustration und Aggression bei den Kindern.