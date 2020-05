Juwelier schoss zwei Mal auf Räuber

Eser

hat sich gewehrt. In vielen Medien wird er heute ein kleiner Held sein, der den Täter nach einer Rauferei in die Flucht schlug. Seinen Heldenstatus verdankt er einem Grenzgang, der ihn sein Leben hätte kosten können. Und er wirft die Frage auf, wo Notwehr beginnt, und wo sie aufhört.

Der junge Täter gab sich als Kunde aus. Ohne Maskierung, mit einer Tasche in der Hand. Er musterte Goldringe, bevor er aus seiner Tasche einen Hammer und eine Gaspistole zog. „Schau, du wirst gefilmt“, konterte der 42-Jährige und zeigte auf die Kamera im Eck. „Ist mir scheißegal“, antwortete der Bewaffnete. Der Juwelier schindete Zeit, trödelte bei jeder Bewegung, und nahm dem Räuber die Waffe ab. Kurz darauf lagen sich die beiden in den Haaren. Ob sich der Schuss währenddessen oder zuvor gelöst hat, blieb unklar. Er habe den stechenden Schmerz des Gasgemisches in den Augen gespürt, berichtete Eser.