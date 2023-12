Wien: Raub scheiterte, weil 81-Jährige Tasche nicht losließ

Mit so viel Muskelkraft dürfte der 15-jährige Syrer wohl nicht gerechnet haben: Mitten am helllichten Tag soll der Jugendliche versucht haben, einer 81-Jährigen auf dem Nachhauseweg in Liesing die Handtasche zu entreißen, die sie an der linken Hand trug. Die Seniorin gab aber nicht nach und hielt ihre Tasche so eisern fest, dass es dem Verdächtigen nicht gelang, sie ihr wegzunehmen.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter

"Die Dame kam in weiterer Folge zu Sturz und zog sich mehrere Hautabschürfungen zu", schrieb die Polizei in einer Aussendung. Aufgrund der genauen Beschreibung des Opfers konnte der 15-Jährige kurz darauf ganz in der Nähe ausfindig gemacht werden.