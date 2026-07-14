Juwelier in Wien betrogen: Polizei sucht nach diesen Männern

Ein Juwelier auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring soll von zwei Betrügern über den Tisch gezogen worden sein. Nach dem mutmaßlichen Betrug mit dem Verkauf von Feingold um mehrere tausend Euro, fahndet die Polizei nach zwei Männern. Sie stehen im Verdacht, dem Juwelier am 13. Jänner 2026 statt echtem Feingold eine wertlose Metallplatte verkauft zu haben.

Der Käufer wurde laut Polizei von einem der beiden Tatverdächtigen gezielt abgelenkt, während der zweite Tatverdächtige ein Testplättchen, das er vorgab, aus den angebotenen Metallplatten herauszuschneiden, unter den Platten verborgen hielt und dem Opfer aushändigte.