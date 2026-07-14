Juwelier in Wien betrogen: Polizei sucht nach diesen Männern
Ein Juwelier auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring soll von zwei Betrügern über den Tisch gezogen worden sein. Nach dem mutmaßlichen Betrug mit dem Verkauf von Feingold um mehrere tausend Euro, fahndet die Polizei nach zwei Männern. Sie stehen im Verdacht, dem Juwelier am 13. Jänner 2026 statt echtem Feingold eine wertlose Metallplatte verkauft zu haben.
Der Käufer wurde laut Polizei von einem der beiden Tatverdächtigen gezielt abgelenkt, während der zweite Tatverdächtige ein Testplättchen, das er vorgab, aus den angebotenen Metallplatten herauszuschneiden, unter den Platten verborgen hielt und dem Opfer aushändigte.
Nachdem der Käufer dieses Teststück auf seine Echtheit prüfen ließ, händigte er den Tatverdächtigen den vereinbarten Bargeldbetrag aus. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um Feingold, sondern lediglich um eine wertlose vergoldete Metallplatte handelte.
Polizei bittet um Hinweise
Bei den Männern handelt es sich vermutlich um rumänische Staatsangehörige im Alter von 40 bis 55 Jahren.
Sachdienliche Hinweise, auch vertraulich, werden an das Landeskriminalamt Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25800 oder 01-31310-25511 erbeten.
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