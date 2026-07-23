Die Wiener Polizei hat am Donnerstag erneut vor Einbrüchen mittels ätzender Säure gewarnt. Das Landeskriminalamt ermittelt bereits seit dem Frühjahr wegen einer Serie . Im Juni kamen zwei weitere Fälle in Döbling und Margareten hinzu, im Zeitraum von 17. bis 22. Juli ereigneten sich nun fünf neue ähnlich gelagerte Einbrüche in Favoriten. „Der Schaden muss erst ermittelt werden“, sagte eine Sprecherin der APA.

Die Kriminalisten gehen davon aus, dass auch wie bei den vorherigen Fällen Salpetersäure für die Einbrüche verwendet worden ist. Die Serie werde darum einer Täterschaft zugeordnet, sagte die Sprecherin. Die Polizei ersuchte um besondere Aufmerksamkeit und warnte die Bevölkerung: „Sollten Sie an dem Schloss Ihrer Eingangstüre Beschädigungen sowie eine Flüssigkeit vorfinden, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit der Flüssigkeit“, hieß es in einer Aussendung.

Keine Seife

Es könne sich hierbei um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat. Sollte es bereits zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, soll man die betroffene Stelle sofort mit klarem Wasser neutralisieren. Zudem solle keine Seife oder sonstige Zusätze verwendet werden.