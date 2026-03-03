Wegen Iran-Krieg: Wiener Polizei verstärkt Einsatz an sensiblen Orten

Aufgrund des Krieges im Iran ist die Wiener Polizei in der Hauptstadt vermehrt im Einsatz. Verstärkt wurden die Überwachungsposten der iranischen und amerikanischen Botschaft sowie jüdischer Einrichtungen. Sensibilisiert und teilweise verstärkt wurde auch der allgemeine Streifendienst. Zu den sicherheitspolizeilichen Vorkehrungen zählen unter anderem verstärkte Überwachungen, „aber auch nicht sichtbare zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen“, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Einen Assistenzeinsatz von Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres gebe es zur Botschaftsbewachung aktuell nicht.

Die Wiener Polizei stehe im engen Austausch mit den Verfassungsschutzbehörden und beobachte die laufenden Entwicklungen engmaschig, wie eine Polizeisprecherin mitteilt. Erhöhte Bedrohungslage, aber keine konkrete Gefährdung Laut Innenministerium stehen österreichische Sicherheitsbehörden sowie der Verfassungsschutz auch im engen Austausch mit Sicherheitsbehörden im Ausland. Die Behörden hierzulande seien sensibilisiert worden und setzen „der Lage angepasste Maßnahmen“.

Unverändert gilt in Österreich seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 eine erhöhte Bedrohungslage (aber keine konkrete Gefährdung). Es gilt weiterhin die Terrorwarnstufe 4, die zweithöchste Stufe. „Damit einher gehen unterschiedliche wahrnehmbare, aber auch verdeckte Maßnahmen. Darüber hinaus können – aus sicherheitstaktischen Gründen – keine detaillierteren Angaben gemacht werden“, erklärt ein Sprecher. Islamisches Zentrum irritiert mit Posting Unter Beobachtung steht auch das Islamische Zentrum Imam Ali (IZIA) in Floridsdorf. Der Verein sorgte bereits in der Vergangenheit für Aufregung, etwa wegen der Verbreitung eines homophoben YouTube-Videos oder dem Versuch, in Floridsdorf trotz Verbots eine illegale Moschee auf einem Grundstück des Staates Iran zu errichten. Auf der Vereinshomepage wird die Ermordung von Irans oberstem Führer Ali Khamenei aktuell als „tragischer Märtyrertod des hochverehrten religiösen und großen Führers“ bezeichnet. Veranstaltet wird ihm zu Ehren außerdem eine Gedenkveranstaltung.