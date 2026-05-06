Wien: 39 Prozent der Pflichtschüler sind Muslime

In Wien ist der Anteil an Muslimen in den Wiener Pflichtschulen weiter gestiegen. Im laufenden Schuljahr haben laut Bildungsdirektion bereits knapp 39 Prozent der Kinder und Jugendlichen an Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnischen Schulen ein islamisches Glaubensbekenntnis. 36 Prozent der Wiener Pflichtschüler sind Christen und rund ein Viertel ist ohne Glaubensbekenntnis, wie Standard und Presse am Mittwoch zuerst berichteten. FPÖ und ÖVP reagierten alarmiert.

Verschiebung zu arabischem Islam

Große Unterschiede bei der Zusammensetzung der Schülerschaft gibt es zwischen den öffentlichen Schulen und den privaten, letztere werden von rund einem Zehntel der Pflichtschüler besucht: Während über die öffentlichen Pflichtschulen hinweg 42 Prozent der Schüler Muslime sind, sind an den Privatschulen Katholiken mit 45 Prozent die mit Abstand größte Gruppe - jeweils vor den Schülern ohne Bekenntnis mit rund einem Viertel.

Im Schuljahr 2024/25 haben muslimische Schüler an den öffentlichen Pflichtschulen noch 41 Prozent ausgemacht, im Jahr davor knapp 40. Seit 2015/16 ist in Österreich - und damit auch an den Schulen - durch die Zuwanderung aus Ländern wie Syrien, Afghanistan und dem Irak vor allem der Anteil arabischsprachiger Muslime gestiegen, was auch das Islamverständnis verändert habe, wie Integrationsexperte Kenan Güngör in der Presse schilderte. Der arabische Islam sei im Vergleich zum türkischen "homogener, koranfixierter, dadurch rigider und "salafistischer"." Auch das an Wiens Schulen gelebte Islamverständnis gehe dadurch "mit deutlich traditionelleren Wertevorstellungen und Rollenbildern für Frauen einher".