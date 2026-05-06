Autoeinbruch in Wien: Jugendliche filmten sich bei der Tat

In der Nacht zum Dienstag haben Zeugen am St.-Nikolaus-Platz in Wien-Landstraße zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie diese die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs einschlugen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 13 und 15 Jahren kurz darauf auf ihrer Flucht in Richtung Landstraßer Hauptstraße stellen. Nach Angaben der Polizei gestanden die Jugendlichen, in das Auto eingebrochen zu sein und einen geringen Bargeldbetrag entwendet zu haben.

Tat aus Langeweile und auf Video festgehalten

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am 5. Mai gegen 2.10 Uhr in der Nähe des Kardinal-Nagl-Platzes. Die beiden Tatverdächtigen, ein 13-jähriger Junge aus dem Kosovo und ein 15-Jähriger aus Mali, sollen mit einem Nothammer die Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen haben. Bei ihrer Befragung gaben sie an, aus Langeweile gehandelt und sich bei dem mutmaßlichen Einbruchsdiebstahl sogar selbst gefilmt zu haben. Das mutmaßlich gestohlene Bargeld wurde bei dem 13-Jährigen sichergestellt, der als Tatmittel verwendete Nothammer konnte jedoch nicht aufgefunden werden.