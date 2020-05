Wien-Penzing: Streit wegen lärmender Kinder endet mit Morddrohung

Am Donnerstag am frühen Abend ist es in Wien-Penzing zu einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn gekommen, da sich einer der Streitparteien vom angeblichen Lärm der Kinder des anderen gestört fühlte.

Plötzlich sei dann von einem 34-jährigen Österreicher eine Morddrohung ausgesprochen worden. Die Nachbarn hielten den Mann fest und riefen die Polizei. Die Beamten fanden den augenscheinlich betrunkenen Mann vor und nahmen ihn fest. Gefährliche Gegenstände wurden bei ihm aber nicht gefunden.

