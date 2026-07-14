12-jährigen Sohn misshandelt: Vater in Wien-Penzing festgenommen

In der Nacht auf Montag wurde die Polizei zu einer Wohnung in Wien-Penzing gerufen. Dort soll ein 42-jähriger Mann seinen 12-jährigen Sohn körperlich misshandelt haben.

Laut Polizeibericht soll der Mann seinen Sohn bestraft haben, weil dieser ein von ihm ausgesprochenes Verbot missachtet hätte. Dabei soll der 42-Jährige mit einem Kabel sowie einem Ledergürtel auf den 12-Jährigen eingeschlagen und ihn mit dem Umbringen bedroht haben.