12-jährigen Sohn misshandelt: Vater in Wien-Penzing festgenommen
In der Nacht auf Montag wurde die Polizei zu einer Wohnung in Wien-Penzing gerufen. Dort soll ein 42-jähriger Mann seinen 12-jährigen Sohn körperlich misshandelt haben.
Laut Polizeibericht soll der Mann seinen Sohn bestraft haben, weil dieser ein von ihm ausgesprochenes Verbot missachtet hätte. Dabei soll der 42-Jährige mit einem Kabel sowie einem Ledergürtel auf den 12-Jährigen eingeschlagen und ihn mit dem Umbringen bedroht haben.
Als der 17-jährige Bruder versuchte, dazwischenzugehen, soll der Vater auch auf ihn eingeschlagen haben. Die einschreitenden Beamten trafen den 42-Jährigen in der Wohnung an und nahmen ihn umgehend fest.
Verdacht der jahrelangen Misshandlung
Gegen den syrischen Staatsbürger wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 42-Jährige seine Kinder bereits über mehrere Jahre hinweg wiederholt körperlich misshandelt haben soll. Laut Polizei erlitt der 12-Jährige zahlreiche Hämatome und Einblutungen am gesamten Körper.
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