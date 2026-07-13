Wohnungsbrand in Meidling: Großeinsatz der Wiener Berufsfeuerwehr

Montagabend steht die Wiener Berufsfeuerwehr im Einsatz: In einer Wohnung in der Wolfganggasse in Meidling ist ein Feuer entfacht. Die Evakuierungs- und Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.

Großeinsatz ist noch im Gange

Aus bislang ungeklärter Ursache war in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aktuell mit umfangreichen Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen beschäftigt. Aufgrund der laufenden Arbeiten liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen über mögliche Verletzte oder das genaue Brandausmaß vor.

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Weitere Details werden erst nach Abschluss der Löscharbeiten und den ersten Ermittlungen der zuständigen Behörden erwartet.