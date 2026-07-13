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Wien

Wohnungsbrand in Meidling: Großeinsatz der Wiener Berufsfeuerwehr

Eine Wohnung in Wien-Meidling steht in Flammen, die Feuerwehr löscht aktuell und evakuiert die Menschen.
13.07.2026, 20:03

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Brand Meidling

Montagabend steht die Wiener Berufsfeuerwehr im Einsatz: In einer Wohnung in der Wolfganggasse in Meidling ist ein Feuer entfacht. Die Evakuierungs- und Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.

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Brand Meidling

Großeinsatz in Wien Meidling: Die Wiener Berufsfeuerwehr ist Montagabend mit Lösch- und Evakuierungsarbeiten beschäftigt.

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Großeinsatz in Wien Meidling: Die Wiener Berufsfeuerwehr ist Montagabend mit Lösch- und Evakuierungsarbeiten beschäftigt.

Brand Meidling

Großeinsatz in Wien Meidling: Die Wiener Berufsfeuerwehr ist Montagabend mit Lösch- und Evakuierungsarbeiten beschäftigt.

Brand Meidling

Großeinsatz in Wien Meidling: Die Wiener Berufsfeuerwehr ist Montagabend mit Lösch- und Evakuierungsarbeiten beschäftigt.

Brand Meidling

Großeinsatz in Wien Meidling: Die Wiener Berufsfeuerwehr ist Montagabend mit Lösch- und Evakuierungsarbeiten beschäftigt.

Großeinsatz ist noch im Gange

Aus bislang ungeklärter Ursache war in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aktuell mit umfangreichen Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen beschäftigt. Aufgrund der laufenden Arbeiten liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen über mögliche Verletzte oder das genaue Brandausmaß vor.

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Weitere Details werden erst nach Abschluss der Löscharbeiten und den ersten Ermittlungen der zuständigen Behörden erwartet.

Wien Meidling
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